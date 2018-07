Pret op de camping: schwalbe van Neymar? Pintje ad fundum! DBJ

06 juli 2018

15u23 0 Rock Werchter Op Facebook gaat een drankspelletje viraal: elke keer Braziliaan Neymar valt, moet er een biertje adfundum gedronken worden. Op Rock Werchtercamping The Hive staat het vrijdagavond allemaal te gebeuren.

Het gespreksonderwerp op dag 2 van Rock Werchter? De wedstrijd tussen België en Brazilië. Het festivalterrein kleurt zwart-geel-rood en de bijna 90.000 bezoekers hopen op een klinkende overwinning van de Rode Duivels. Niet alleen op festivalterrein is de wedstrijd te volgen, ook op de grootste camping 'The Hive' staat er een groot scherm. Daar zullen enkele duizenden fans de Rode Duivels vooruit schreeuwen. Sterker nog, rond de wedstrijd is een Facebookgroep viraal gegaan.

Die Facebookgroep ging viraal. Op vrijdagmiddag hadden al 8,5 duizend mensen zich aangemeld als aanwezig, nog eens 24 duizend zijn in het evenement geïnteresseerd. Dat worden zonder twijfel veel dronken supporters op het terrein.