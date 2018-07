Petit Biscuit (18) brengt KluB C in vervoering op Werchter SD

08 juli 2018

01u23 0 Rock Werchter Amper 18 jaar is hij, Mehdi Benjoulloun alias Petit Biscuit, de underdog van Rock Werchter. Toch slaagt hij erin om met zijn opzwepende beats vanaf de eerste seconde een tot de nok gevulde KluB C aan het dansen te krijgen.

De ‘petit prince’ van de Franse electroscene vliegt er meteen in met het dansbare 'Creation Comes Alive'. Helemaal alleen op het podium, tokkelend op z'n Ableton, steelt hij in een mum van tijd de show en de harten van de toeschouwers.

'Turn on your phone', klinkt het niet veel later. Waarop luid gejuich en heel wat lichtjes volgen. Dit kan alleen maar 'Sunset Lover' inluiden. Het nummer dat Benjelloun in 2015 online gooide en dat zijn leven volledig zou veranderen. Zo’n popsong met een melancholische vibe die je niet meer loslaat. ‘Sunset Lover’ is intussen al meer dan 250 miljoen keer beluisterd op Spotify en weet ook zowat de hele tent te bekoren. Wanneer hij niet veel later als een losgeslagen veulen de frontstageruimte in duikt om langs z'n fans te razen, weten enkele jonge meisjes niet waar ze het hebben.

Op Rock Werchter bewijst de jonge knaap wat hij er live ook helemaal staat. Zijn debuutalbum ‘Presence’ toont aan hoeveel hij in zijn mars heeft. Het verscheen symbolisch op 10 november 2017, de dag waarop Benjelloun meerderjarig werd.

THE END LIVE EDIT pic.twitter.com/9bFN663XWu PETIT BISCUIT(@ PetitBiscuit) link