P!nk serveert roze speeltuin met circusacts JOBG

28 juni 2019

01u30 0 Rock Werchter P!nk brengt wat haar naam belooft: roze. En op één, twee, drie toverde ze de mainstage bij de start van haar waanzinnige show om in een roze speeltuin, waarin zij de hoofdattractie was.

De popster reeg haar grootste hits uit haar bijna 25-jarige carrière aan elkaar: ‘Funhouse’, ‘Like A Pill’, ‘Who Knew’ en ga zo maar door. In het begin was het vocaal helaas niet zo schitterend als haar blinkende outfits. Dansen kan ze nog steeds als de beste, maar dat hoorde je dan wel aan haar stem. Zou haar nieuwe voordeur er iets mee te maken hebben? Na de zomer wordt de wereldster immers 40...

Al leken die vocale foutjes in het begin de festivalgangers niet te deren. Zij kregen waarvoor ze kwamen: op en top show. En wat voor één. Bijna 40 of niet, de popster hees zich zonder moeite in een acrobatisch lint de lucht in en om af te sluiten op ‘So What’ ging ze vliegen over haar geliefde fans.

(lees verder onder de foto)

Vanaf de trage noten ging het haar beter voor de wind. ‘Try’ met bijhorende acrobatische dansact was indrukwekkend. Net zoals ‘Give Me A Reason’. Er werd meegezongen, geknuffeld en geslowd. Een headliner om dag één in schoonheid af te sluiten.