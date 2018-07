Novastar omarmt Rock Werchter met een setlist vol parels SVH

08 juli 2018

16u27 0 Rock Werchter Nadat hij jaren vertoefde op een planeet waar zowel het leven als de muziek complexer was, daalde Joost Zwegers zondag af als de beste versie van zichzelf in het park. Een setlist vol parels, een strakke band en een licht ongemakkelijk publiek dat zich uiteindelijk helemaal overgaf.

“Dit is een jongensdroom. Een jongensdroom. Merci.” Joost Zwegers knipperde even met de ogen toen hij halverwege zijn set het publiek toesprak. De band had toen al begeesterd. Bij ‘Wrong’ en ‘Never Back Down’ ging de massa met enige schroom wiegen. ‘Because’ en ‘Lost and Blown Away’ gingen zelfs lichtjes door de rijen snijden. Dit Novastar had lak aan tierlantijntjes. Song na song. Graaien uit het allerbeste. Het Novastar uit de grote tijden.

Joost Zweegers en co stonden eerder al twee keer in het park. En dat was telkens in een tent. De band liet voor de show weten euforisch te zijn om voor het eerst in haar bestaan het volk vanop het hoofdpodium te mogen toezingen, maar die eer was niet meteen een zegen. Een behoorlijk vol park wist zich aanvankelijk geen blijf met de melancholie. Wonden rijt je beter open in het donker. Dat gold al helemaal bij de heerlijke vioolsolo van Reinhard Vanbergen (ex-Das Pop) tijdens ‘Cruel Haert’. Elke noot worstelde met de zon.

Met ‘The Best Is Yet To Come’ gooide Zweegers zijn laatste troefkaart op tafel. Een ingepland meezingmomentje dat aanvankelijk niet van de grond leek te komen, maar uiteindelijk zelf de meest halstarrige exemplaren overtuigde. Novastar schopte het park niet wakker, maar werd wel warm omarmd. Dat kon zelf de zon niet verhinderen.