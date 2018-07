Nine Inch Nails: elektronische rock om duimen en vingers bij af te likken IDR

08 juli 2018

22u01 0 Rock Werchter Dertig jaar geleden kwam de Amerikaan Trent Reznor op het idee om Nine Inch Nails op te richten. Reznor had ook het lumineuze idee om op muzikaal vlak voor een combinatie van elektronica en rock te kiezen.

Dat zijn twee dingen waar wij op deze laatste festivaldag heel blij om zijn. Reznor, die al voor de vierde keer naar Rock Werchter kwam afgezakt, weet met zijn beats en heerlijk donkere stemtimbre het publiek moeiteloos in te pakken. De fans genieten van ieder nummer en dat beperkte zich heus niet tot The Barn. De liefhebbers van de band waren met zovelen toegestroomd dat er ook aan het grote scherm tussen Klub C en The Barn werd gedanst, gezongen en genoten. Wijlen Johnny Cash en David Bowie waren fan, net als 'Foo Fighter' David Grohl. Drie toppers die we absoluut geen ongelijk kunnen geven na het schitterende concert van vanavond.