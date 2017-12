Nieuwe topnaam voor Rock Werchter: Pearl Jam SPS

09u05 47 epa Rock Werchter Rock Werchter heeft een nieuwe topnaam aan de affiche toegevoegd. Pearl Jam wordt de headliner van de derde festivaldag, zaterdag 7 juli. De Amerikaanse grungeband reist volgende zomer door Europa. Die tournee brengt hen dus opnieuw naar Werchter.

Vier headliners zijn inmiddels gekend voor de komende editie van Rock Werchter, die van 5 juli tot 8 juli plaatsvindt in het Festivalpark. Queens of The Stone Age en Gorillaz zijn er op donderdag 5 juli, Pearl Jam op zaterdag 7 juli. Nick Cave And The Bad Seeds geven present op zondag 8 juli. Meer namen volgen. Tickets voor Rock Werchter 2018 zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Ticketinfo evenals allerhande festival informatie van praktische aard is te vinden op rockwerchter.be.

Wie niet in Werchter geraakt, kan Pearl Jam eventueel in Nederland gaan bekijken. De band rond Eddie Vedder is immers headliner van de eerste festivaldag van Pinkpop op vrijdag 15 juni. Andere headliners zijn Foo Fighters (zaterdag 16 juni) en Bruno Mars (zondag 17 juni). Pearl Jam geeft drie dagen eerder ook een show in de Ziggo Dome in Amsterdam, waar ze hun Europese tournee aftrappen.

Tijdens de zomertournee speelt Pearl Jam voor het eerst sinds 1996 weer in Rome, en kent de band zijn debuut in Padova, Italië en het Poolse Krakau.