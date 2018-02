Nieuwe namen: Jack Johnson, Angus & Julia Stone en Fever Ray komen naar Rock Werchter DBJ

02 februari 2018

16u41 0 Rock Werchter Rock Werchter heeft weer nieuwe namen bekendgemaakt voor de komende editie. Op het populaire festival treden deze zomer ook Jack Johnson, Angus & Julia Stone en Fever Ray op.

De bekendste naam is wellicht de Hawaiiaanse singer-songwriter Jack Johnson. De fans moesten vijf jaar wachten om zijn opbeurende gitaarsongs opnieuw in Europa te horen. Die tour stond toen in het teken van zijn zesde studiealbum, From Here to Now to You. Afgelopen september kwam zijn zevende album uit, getiteld 'All the Light Above It Too' en daarmee gaat hij nu touren. Zijn bekendste hit is 'Better When We're Together'.

Ook Angus en Julia Stone zijn singer-songwriters, maar dan uit Australië. Je kan ze kennen van hun wereldhit 'Big Jet Plane'. Fever Ray, ten slotte, is het alterego van de Zweedse zangeres Karin Dreijer Andersson, voorheen een helft van het elektro duo The Knife. Afgelopen jaar bracht ze voor het eerst in acht jaar opnieuw een album uit.

Het programma ziet er intussen als volgt uit. Donderdag 5 juli: Queens Of The Stone Age, Gorillaz, The Script, Marshmello, Black Rebel Motorcycle Club en Vince Staples. Vrijdag 6 juli: London Grammar, Snow Patrol, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angus & Julia Stone en The Kooks. Zaterdag 7 juli: Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes, Khalid, MGMT, Stereophonics, Petit Biscuit. Zondag 8 juli: Arctic Monkeys, Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Eels, David Byrne, Fever Ray, Kaleo, Roméo Elvis en Rone.