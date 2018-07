Naast Rode Duivels ook rode kreeften op Rock Werchter: "Wat een zon!" MVO

06 juli 2018

18u44 0 Rock Werchter Auwtch! Heel wat festivalgangers hebben zich duidelijk mispakt aan dé overlevingstip van dag één: smeren, smeren en nog eens smeren! Want de verbrande kreeftjes die vandaag op het festivalterrein opdoken, waren niet op een hand te tellen.

“En toch heb ik in de schaduw gestaan, hé”, zucht een Engelsman wiens schoudertasje in zijn doorbakken rug gegrift staat. “Ik kan de aftersun goed gebruiken de komende dagen. En ja, nu bescherm ik mij wél met zonnecrème.” Peter uit Duffel, volledig gehuld in een rode bast, heeft ondanks de zonnecrème toch een ‘roodje’ gelopen. “Ik was mijn busje vergeten op de camping en dan heb ik op weg naar hier snel iets anders gekocht. Maar helaas…”, lacht hij.