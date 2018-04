Na alle ophef: Dotan annuleert concert voor Rock Werchter TDS

Bron: BELGA 0 Rock Werchter Dotan komt niet naar Rock Werchter. De Nederlander wil naar eigen zeggen focussen op nieuw werk en annuleert al zijn geplande concerten. Hij zal tijdens Rock Werchter vervangen worden door Millionaire. Dat heeft de organisatie van het festival woensdag bekendgemaakt.

Millionaire zal op zaterdag 7 juli in The Barn staan. Het is van 2005 geleden dat de band op Rock Werchter speelde. Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot en met zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. Dagtickets voor zaterdag 7 juli - met onder andere Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes en Khalid - en dagtickets voor zondag 8 juli - met onder andere Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Post Malone en Eels - zijn uitverkocht. Dagtickets voor de andere festivaldagen en combitickets voor de gehele duur van het festival zijn nog in verkoop.

Dat Dotan wil focussen op nieuw werk is volgens sommigen een drogreden. De Volkskrant bracht onlangs aan het licht dat er jarenlang op sociale media fanmail over Dotan is gepost door 140 nepaccounts, die werden aangemaakt op Twitter, Facebook en Instagram. Dit om het online imago van de zanger op te poetsen. Er werden onder meer verhalen verzonnen over een terminale patiënt die Dotan zou hebben geholpen. Het creëerde heel wat ophef.

Tickets zijn te koop via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be