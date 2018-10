Muse sluit volgend jaar Rock Werchter af SD

19 oktober 2018

08u59 8 Rock Werchter Rock Werchter heeft vrijdag zijn vierde headliner bekendgemaakt. De Britse rockband Muse sluit het festival volgend jaar af. De band werd volgens de festivalorganisatie als meeste genoemd op het wensenlijstje van de fans.

Na The Cure haalt Rock Werchter opnieuw een vaste klant binnen voor de editie van volgend jaar. In 2019 komen Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme en Dom Howard opnieuw naar het festivalterrein van Werchter. Het is al de achtste keer dat de band er zal optreden. Muse stond voor het eerst op Rock Werchter in 2000, hun vorige passage dateert van 2015.

Hun nieuwe album ‘Simulation theory’ komt op 9 november uit. De heren zullen dus heel wat nieuwe muziek kunnen voorstellen.

Eerder maakte Werchter al de komst van zangeres Pink (eerder al twee keer op Werchter) en de bands The Cure (zes keer) en Mumford & Sons (twee keer) bekend.

Rock Werchter vindt plaats van 27 tot 30 juni. De voorverkoop voor het festival begint op vrijdag 26 oktober om 9 uur.