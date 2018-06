Mirko (8) drumt met Triggerfinger op Rock Werchter Charlotte Degezelle

Roeselare – Hoewel Mirko Blondeel amper acht jaar is, wordt hij door Studio Brussel nu al de Dave Grohl van de toekomst genoemd. Ze gaven de jonge drummer de hoofdrol in het promospotje voor hun live-uitzendingen vanop Rock Werchter. Daarin is te zien hoe de jongen de pannen van het dak drumt. Maar vandaag kreeg hij van StuBru-gezicht Eva De Roo een nog veel grotere verrassing. Volgende week, op donderdag 5 juli, is hij samen met Trifferfinger de headliner in KluB C op Rock Werchter waar hij samen met Mario Goossens achter de drums mag duiken. De grote droom van Mirko, om ooit de kost te verdienen als drummer, komt zo al op jonge leeftijd al heel dichtbij.