Match Brazilië-België op Rock Werchter op grote schermen te volgen: deze artiesten worden de grootste slachtoffers van Rode Duivels

MVO/SD

03 juli 2018

07u35 144 Rock Werchter De organisatoren van Rock Werchter gaan vrijdag de WK-kwartfinale tussen Brazilië en België vertonen op twee grote schermen in het Festivalpark, meer bepaald aan het kunstenproject North West Walls en bij het nevenpodium The Slope. Ook in de camping The Hive en in het The Hive Resort is de match op een groot scherm te volgen.

Om 20u beginnen de Belgen deze vrijdag aan hun kwartfinale tegen Brazilië. Ook op Rock Werchter zal de spannende match worden uitgezonden, maar dat betekent vaak niet veel goeds voor de artiesten die op dat moment aan hun set beginnen. Want tussen 20u en 22u30 zal er veel volk naar het grote scherm trekken in plaats van naar het podium.

De optredens van Todiefor en Faces On TV, in The Slope, worden verplaatst naar zaterdag. De andere concerten gaan wel gewoon door. Op het hoofdpodium spelen dan Snow Patrol (19u15 - 20u15) en London Grammer (21u15 - 22u30), in The Barn Ben Howard (20u15 - 21u15) en in Klub C CHVRCHES (19u15 - 20u15) en Franz Ferdinand (21u15 - 22u15). Zij worden met andere woorden de grootste slachtoffers van de Rode Duivels op Rock Werchter.

Hetzelfde gebeurde al eens in 2014, toen speelde België tegen Argentinië. Het verlies zorgde voor een domper op de sfeer op de weide.

Rock Werchter begint donderdag en duurt vier dagen. Verspreid over vier podia maken bijna 100 groepen hun opwachting. Headliners deze keer zijn Gorillaz, Queens of the Stone Age, The Killers, Jack White, Pearl Jam, Nick Cave and the Bad Seeds en Arctic Monkeys.