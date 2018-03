Line-up Rock Werchter 2018 is rond: 25 nieuwe namen

09 maart 2018

09u17 96 Rock Werchter Rock Werchter kondigt vrijdag de laatste 25 namen aan van de editie van 2018. Met onder meer Noel Gallagher's High Flying Birds en Parov Stelar is de affiche van het zomerfestival helemaal volledig. "De puzzel waar maanden hard aan is gewerkt, ligt er", klinkt het bij organisator Herman Schueremans.

De nieuwe namen voor de eerste festivaldag op donderdag 5 juli zijn Rae Sremmurd, Craig David presents TS5, Little Simz, Gang Of Youths, Jade Bird en Otzeki.

Air Traffic, Courteeners, Curtis Harding, Wolf Alice, Sam Fender en Isaac Gracie zullen de tweede festivaldag extra luister bijzetten.

Op zaterdag 7 juli is die taak weggelegd voor The Breeders, Jorja Smith, The Last Internationale, Durand Jones And The Indications en Emma Bale.

Noel Gallagher's High Flying Birds komt zondag 8 juli aan de beurt, net als Parov Stelar, Post Malone, Novastar, Albert Hammond Jr, Naaz, The Academic en Warbly Jets.

Schuermans spreekt van een diverse affiche, die bovendien zeer uitgebreid is. "De affiche van Rock Werchter 2018 telt 94 namen. Nooit eerder stonden er zo veel namen op de affiche van Rock Werchter. Daar heeft The Slope, het extra podium dat we dit jaar introduceren natuurlijk zijn aandeel in."