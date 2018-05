Leverancier van tenten Rock Werchter en Tomorrowland failliet mvdb

11 mei 2018

15u50

Bron: RTL Z - Belga 2 Rock Werchter Het Nederlandse bedrijf G3 Presents, dat onder meer kampeertenten levert aan een dertigtal festivals in Europa waaronder Rock Werchter en Tomorrowland, is failliet. Dat meldt zakenzender RTL Z en het nieuws wordt bevestigd door Nele Bigaré, woordvoerster van Rock Werchter. Volgens Bigaré moeten de festivalgangers zich echter geen zorgen maken.

Curator Nils Reerink meldt aan RTL Z dat het faillissement van G3 Presents en van G3 Events twee dagen geleden uitgesproken werd. Beide maken deel uit van het moederbedrijf G3 Holding dat buiten deze faillissementen bleef. "Mijn eerste focus is nu om snel een doorstart te realiseren en zo het festivalseizoen te redden. We zijn daarover met diverse partijen in gesprek. Over hun identiteit doe ik geen uitspraken. Het kan zijn dat er één kandidaat doorstart, maar een combinatie is ook mogelijk. Het belangrijkste is dat G3 alle contracten kan uitdienen", aldus Reerink.

Bij Rock Werchter bevestigt Nele Bigaré het faillissement. "Wij hebben het nieuws deze voormiddag vernomen en zijn de situatie momenteel aan het onderzoeken. We zullen er alleszins voor zorgen dat de nodige accommodaties aanwezig zijn en de festivalgangers hiervan geen hinder zullen ondervinden", aldus Bigaré. G3 stond bij Rock Werchter in voor de levering van de nodige tenten aan The Hive Resort, een rustige luxecamping vlak bij het Festivalpark langs de Werchtersesteenweg in Haacht.