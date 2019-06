Kylie is de ster in eigen 90’s disco JOBG

29 juni 2019

00u02 2 Rock Werchter P!nk heeft Rock Werchter nog maar net verlaten en met Kylie stond de tweede wereldster al klaar. Een eigen 90’s disco maakte ze ervan, waarin zij de schitterende discobal was.

Voor de uitzondering stond ze niet op de Main Stage, wel in The Barn. Tijdens haar show kwamen we meteen te weten waarom: Minogue wilde er een jaren 90 disco van maken. Discobal aan het plafond, glitterpakjes aan haar lijf en een heleboel kleurige dansers rondom haar. ‘Love at first sight’ om te openen en dat was ook wat er meteen met het publiek gebeurde. Twee noten kraamde de amper 1,52 meter kleine zangeres uit en iedereen ging wild. Zo groot is ze in werkelijkheid. “Ik ben zo blij om hier te zijn mensen”, sprak ze. De circusachtige spiegeltorens tilden het showgehalte meteen waar het moest zijn: aan de top. ‘I should be so lucky’ uit 88, ‘On a night like this’ en ‘Kids’ - het oorspronkelijke duet met Robbie Williams - uit 2000 volgden. De ene hit na de andere dus, exact wat het publiek lustte. Iemand op de voorste rij kreeg zelfs een roos van haar. “Jouw mooie gezicht valt mij op. Ik ga voor je zingen!”, waarop ze een stukje uit ‘Where the wild roses grow’ inzette. Een hele Barn muisstil, met nadien de bom die loste op ‘Can’t get you out of my head’. Kylie deed waarvoor ze gekomen was: show bij middernacht en meezingmomenten van de bovenste plank. Dikke feest, dus.