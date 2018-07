Krakkemikkig Nederlands en een geweldige setlist: zo verovert Pearl Jam (alweer) Werchter IDR

08 juli 2018

De iconische grungegroep staat al voor de vijfde keer op de affiche, maar van sleet is allesbehalve sprake.

De band uit Seattle verschijnt net iets te laat op het appèl, wat bij aanvang ook kan worden gezegd van de stem van Vedder. Die laat het tot midden het eerste nummer even afweten. Gelukkig is het Werchterpubliek vergevingsgezind, want na die kleine uitschuiver is Eddie wél klaar om het z'n fans mee te nemen op een heerlijke muzikale trip.

Wanneer hij vervolgens ook nog eens z'n beste Nederlands bovenhaalt, is het publiek helemaal verkocht. Rock Werchter is 'et bezte festival' en een 'pragtikke plek' met 'pragtikke mensen.' Wie nog niet helemaal mee was, is het nu wel. En dan kan ook een politiek statement wel. Zo haalt Vedder z'n maatje Jack Johnson - waar hij eerder vandaag ook een nummer ging meespelen - op het podium voor een ingetogen versie van 'Imagine' van John Lennon. Een aanklacht tegen Donald Trump, maar vooral betoverend mooi. Dat Vedder om af te sluiten ook een shirt van de Rode Duivels droeg, maakte het feestje helemaal compleet.