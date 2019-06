Janelle Monáe excelleert: funky pop met een boodschap SD

28 juni 2019

20u41 0 Rock Werchter Janelle Monáe zorgde er eigenhandig voor dat de temperatuur in The Barn naar tropische hoogten steeg. De Amerikaanse zangeres pakte uit met een show die zowel visueel als muzikaal op punt stond - vaginabroek incluis.

Al bij de intro ‘Crazy, Classic Life’ werd het duidelijk: Janelle Monáe legt de lat hoog. Erg hoog. Ze verscheen op een showtrap waar de makers van ‘Blind Date’ vast jaloers op zijn, en toonde ook muzikaal al meteen wat ze in haar mars had. Indrukwekkende uithalen, vloeiende rap-partijen, is er iets wat die vrouw niet kan?

Het publiek genoot in ieder geval volop van de funky popnummers die Monáe in een hoog tempo op The Barn afvuurde. Dat de temperatuur dan ook zienderogen steeg, leek niemand te deren.

De Amerikaanse, die het ook als actrice goed doet, steekt in haar nummers een overduidelijke maatschappijkritische boodschap, maar dat maakt haar alleen maar interessanter. Zo rapte ze zittend op een troon in ‘Django Jane’ - dat dreef op een sexy en dreigende baslijn - over de ongelijke behandeling van de (zwarte) vrouw. En voor ‘Primetime’ benadrukte de zangeres dat we vanavond de liefde vierden, in welke vorm dan ook. Uiteraard mocht ook de befaamde vaginabroek niet ontbreken voor ‘PYNK’, een nummer over de vrouwenliefde. Toen ze vervolgens oproep om Donald Trump af te zetten, werd dat idee helemaal op gejuich onthaald. Afsluiten deed Monáe met een lang uitgesponnen versie van haar grootste hit ‘Tightrope’, waarbij ze nog eenmaal haar vocale kwaliteiten mocht etaleren.