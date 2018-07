Indrukwekkend: dit was Brazilië - België op Rock Werchter DBJ

06 juli 2018

De voetbalwedstrijd van het jaar werd op Rock Werchter gevolgd door 88.000 fans. De leverde indrukwekkende luchtbeelden op.

88.000 bezoekers mocht Rock Werchter vrijdag ontvangen. Stonden onder meer op de affiche: Snow Patrol, The Kooks, Franz Ferdinand en The Killers, maar de belangrijkste 'band' was de Belgische ploeg die de kwartfinale van het WK spelen tegen Brazilië.

Op de eerste foto staat een bomvolle Slope, de plaats waar het grote scherm stond opgesteld op Rock Werchter. Duizenden voetbalfans schreeuwden de Belgen naar de overwinning. Op het beeld hieronder een lege Main Stage tijdens de wedstrijd van de Belgen. Onderaan de foto is te zien hoe het volk ook bijeengepakt staat bij ‘North West Falls’, het deel van het park waar ook de streetart van Arne Quinze staat opgesteld.

De Belgische supporters waren in extase na de overwinning van de Rode Duivels. Vanop de grond zag dat er zo.

Dit was de 2-0.