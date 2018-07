IN BEELD. Het is internationale dag van de bikini, ook op Rock Werchter JOBG

05 juli 2018

19u32 0 Rock Werchter Voor de dames weinig keuzestress om zich koel te houden op Rock Werchter, want kledingstuk bij uitstek is zonder twijfel: de bikini. En niet toevallig is het net vandaag internationale dag van de bikini.

Van bandeau in verschillende kleuren tot een push-up en triangel in felroze of oranje: in alle geuren en kleuren duiken ze op en vooral in combinatie met een klassiek jeansshortje. Wij schuimden speciaal voor u het festivalpark van Rock Werchter af om de mooiste exemplaren te selecteren. Kiest u vooral zelf welk niemendalletje het mooist oogt.

Niet onbelangrijk, het tweedelige kledingstuk viert vandaag ook nog eens zijn 72ste verjaardag. Lang leve de bikini. En het tropische zomerweer.