IN BEELD. Alles en iedereen kleurt zwart-geel-rood op Werchter JOBG

06 juli 2018

14u52 0 Rock Werchter Het is nog vijf uur wachten op dé match van onze Rode Duivels tegen de Brazilianen, maar nu al staan de oppersupporters helemaal uitgedost in tenue op een snikheet festivalpark. Alles voor onze mannen.

Wie geen Belg is, haal je vandaag direct uit het publiek. Want àlle Belgen zijn assorti. Van geverfde baarden in onze Belgische driekleur tot een hanenkam, dotje of nagels: bijna alle festivalgangers van Rock Werchter dag twee kleuren zwart-geel-rood. Klaar om onze Rode Duivels naar de overwinning te roepen, met de nodige pintjes in de aanval.

Al konden we op het terrein ook een eenzame Braziliaan spotten, die al snel omsingeld werd door drie Belgen. Wordt dat de uitslag vanavond? Afspraak om 20 uur.