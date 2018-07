Honderden mensen verwensen Arne Quinze op Werchter JDB

06 juli 2018

21u09 0 Rock Werchter Het voetbal is op de grote schermen van Werchter te zien. Eentje daarvan staat aan de 'North West Falls' tussen een containerconstructie van Arne Quinze. Prachtige streetart, maar honderden supporters kunnen slechts de helft van het scherm zien.

Het zal je maar overkomen. Je wil absoluut de wedstrijd van de Belgen zien, maar ook naar Rock Werchter gaan. Geen probleem, want het festival stelt een aantal grote schermen op. De mensen die naar het zogenaamde North West Falls afzakten waren in de aap gelogeerd, want door de containers konden ze slechts de helft van het beeld zien. De wedstrijd is te spannend om je te verplaatsen en daar sta je dan, vijftig procent van de wedstrijd te volgen. Gelukkig voor de supporters scoorden de Belgen in de eerste helft twee keer aan de helft die ze wel zagen.