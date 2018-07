Gespot: nieuw koppeltje Tom Dice en Kato samen op Rock Werchter MVO

05 juli 2018

16u03 0 Rock Werchter Wat zijn ze toch schattig samen: zanger Tom Dice (28) en zijn nieuwe vriendin Kato Callebaut (26) , die we nog kennen als winnares van 'Idool 2011', genieten van het goede weer op Rock Werchter.

Het is één van de eerste keren dat het koppel samen in het openbaar werd gespot. “Het is begonnen door samen songs te schrijven”, aldus Tom eerder deze maand in onze krant. “Dat doe ik graag. Want los van wat nu hebben samen, heb ik Kato altijd al een begenadigd schrijfster gevonden. De sfeer tussen ons zat altijd goed en dus zijn we ook buiten de studio wat meer met elkaar om beginnen om te gaan. Op één van die avonden hebben we beslist er helemaal voor te gaan. Het voelt prettig. Ik ben heel blij.”

Vandaag komen ze speciaal voor James Bay, die om 20u30 in The Barn staat.

Mis niets over Rock Werchter: lees en herlees alles in ons dossier 'AT THE FESTIVALS'.