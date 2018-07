Gerichte controles op drugsbezit op invalswegen naar Rock Werchter TDS

Bron: BELGA 0 Rock Werchter De federale politie voert gerichte controles uit op het bezit van drugs op de invalswegen naar Rock Werchter. Voor de tweede dag op rij worden donderdag festivalgangers gecontroleerd. Dat heeft burgemeester van Rotselaar Dirk Claes bevestigd.

"Er is een duidelijke taakverdeling afgesproken. De federale politie voert drugscontroles uit. Dat gebeurt op vraag van de procureur in Leuven", zegt Dirk Claes (CD&V), burgemeester van de gemeente Rotselaar waartoe Werchter behoort. "De politiezone BRT (Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo) houdt het dorp, de camping en de buurt in het oog." De lokale politie waakt over het algemene veiligheidsgevoel en grijpt in op verzoek van de inwoners van Werchter, bijvoorbeeld voor het laten wegslepen van voertuigen die op de oprit van een woning worden geparkeerd.

De federale politie voert donderdag opnieuw drugscontroles uit. Daarbij worden drugshonden ingezet. Bij de eerste controles van woensdag werden 110 festivalgangers aan de kant gezet. De resultaten zijn inmiddels bekend: zeventien personen waren in het bezit van drugs. Telkens ging het om cannabis en om gebruikershoeveelheden. Slechts één persoon had ook harddrugs bij zich.

Festivalgangers krijgen bij een positieve drugscontrole een minnelijke schikking voorgelegd.