Fuck de Brexit, wij horen bij jullie JOBG

27 juni 2019

22u33 0 Rock Werchter Bastille, dat was de ene grote radiomeezinger na de andere. ‘Things We Lost’, ‘Happier’, ‘Pompeii’ en ga zo maar door. Maar het was vooral ook veel speech. “Mijn Nederlands is kak, sorry. Maar we houden van jullie!”, prevelde frontman Dan Smith.

Bastille dreef hun speech zelfs zo ver op de spits dat Smith er meteen de Europese vlag bijhaalde en sprak met volgende woorden: “Die drie jaar geleden is de slechtste beslissing ooit gemaakt om de Brexit door te voeren. Europa is fucking amazing en wij horen bij jullie! Wij voelen ons even Europees als Brits.” En van speech ging het naar show. Frontman Smith kroop het ene moment op een hoge ladder om een beter zicht te krijgen over zijn menigte, het andere moment lag hij in een zetel op een ronddraaiende schijf - alsof hij in een kleine huiskamer zat. Voeg daar nog het kleurrijke achtergrondkoor bij en het was het eerste straffe, grote optreden van dag één. Het was Bastille’s derde keer op Rock Werchter en daar genoten de Britten zichtbaar van. “Oh Werchter, ik hou van jullie!”