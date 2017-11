Eerste naam Rock Werchter 2018: Nick Cave And The Bad Seeds SPS

08u06 0 EPA

Met Nick Cave And The Bad Seeds is de eerste naam voor Rock Werchter 2018 binnen. De groep verkeert in bloedvorm. Het uitverkochte concert van Nick Cave And The Bad Seeds in het Sportpaleis laatst was bijzonder, van een intense schoonheid (lees hier ons concertverslag). Op zondag 8 juli zijn ze één van de topacts, laat de organisatie weten.

Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. De ticketverkoop start op zaterdag 25 november om 10u via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.