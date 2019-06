Eerste festivalgangers stromen massaal toe Redactie

26 juni 2019

15u09

VTM Nieuws

Deze ochtend is de camping van Rock Werchter open gegaan. Het grootste muziekfestival van het land begint morgen en het duurt tot zondag. Wie wil, kon vandaag al zijn tent opzetten. Al is slapen in open lucht ook een optie, want het wordt bloedheet. De eerste festivalgangers zijn goed voorbereid op de warme dagen. Ze komen toe met liters water en alcohol natuurlijk.