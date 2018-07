Eddie Vedder en Jack Johnson verrassen Rock Werchter en treden op in elkaars show DBJ

07 juli 2018

20u32 0 Rock Werchter Jack Johnson en Eddie Vedder verrasten Rock Werchter op zaterdag door in elkaars show op te duiken. Eerst speelde Eddie Vedder ' Constellations' mee in de set van Jack Johnson, later op de avond kwam Johnsen 'Imagine' meespelen in de set van Pearl Jam.

De zaterdagavond van Rock Werchter heeft een indrukwekkende affiche. Achtereenvolgens treden Jack Johnson, Jack White en Eddie Vedder met zijn band Pearl Jam op. Een unieke avond dus met uitsluitend Amerikaanse artiesten die elkaar blijkbaar goed kennen, want tegen ieders verwachting verscheen Eddie Vedder plots op het podium tijdens de set van zijn landgenoot Jack Johnson. De twee speelden samen het nummer 'Constellations' van Jack Johnson. Het Werchterpubliek kon de combinatie wel smaken, want het applaus nadien was oorverdovend.

Eddie Vedder and Jack Johnson at @RockWerchter!! #pearljam #PJLIVE2018 #rockwerchter pic.twitter.com/Ih8SjtieGN Pearl Jam Holland(@ PearlJamHolland) link

Een paar uur later was het de beurt aan Pearl Jam en zorgde Jack Johnson voor een wederdienst door het nummer 'Imagine' mee te spelen in de set van Pearl Jam. De twee coverden het nummer van John Lennon als aanklacht tegen president Trump.

Het was trouwens niet alleen Eddie Vedder die genoot van het optreden van zijn landgenoot. Ook Jack White, frontman van de The White Stripes, keek toe. Op de foto zie je onderaan hoe ze samen het optreden volgen.