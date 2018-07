Drummer Mirko (8) is klaar voor Werchter-debuut met Triggerfinger: "Helemaal geen stress" EDA

05 juli 2018

18u07 0 Rock Werchter Mijlpaal in het jonge bestaan van Mirko Blondeel. De 8-jarige drummer staat vannacht op het podium met de Belgische rockband Triggerfinger. Jep, vannacht. De band treedt om middernacht aan in Klub C en een half uurtje later mag Mirko de band vervoegen, voor een 5-minuten durende solo. 5 minutes of fame, dus, heel letterlijk.

In een interview met Studio Brussel stond Mirko vanmiddag voor de eerste keer oog in oog met zijn rockhelden. Enkel drummer Mario Goossens had hij eerder al ontmoet, voor een repetitie bij hem thuis. En dat moet een goede generale geweest zijn. Op de vraag of hij zenuwachtig was, antwoordde Mirko resoluut ‘nee’. Dat hij niet snel onder de indruk is, dat moet ook zijn mama Caroline beamen. “Hij heeft al drie keer opgetreden voor een concert van de drumles. Dat was toen telkens voor 300 man.”

Vanavond zal het eerder voor een 10.000-koppig publiek zijn. “We blijven naast het podium staan, zodat hij niet alleen is wanneer hij op moet.” Mirko, die enig kind is, kreeg de drummicrobe te pakken toen hij anderhalf jaar oud was. “Ik had hem een speelgoeddrum gegeven, omdat hij altijd al veel energie gehad heeft”, gaat mama Caroline verder. “Er is sindsdien geen dag voorbij gegaan dat hij niet gedrumd heeft. Al is het drumstel met de jaren wel groter geworden.” Of een knaap van 8 om middernacht niet al lang in zijn bed moet liggen? “Hij gaat straks even slapen om voldoende uitgerust te zijn en in de vakantie mag hij al wat langer opblijven.” Mirko kreeg van Studio Brussel ook een maatpak cadeau om straks niet uit de toon te vallen naast Ruben Block, Mario Goossens en Lange Polle.

