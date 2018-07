De Slope is the klein voor Emma Bale DBJ

07 juli 2018

16u17 0 Rock Werchter Het kleinste podium van Werchter was veel te klein voor Emma Bale. "Hopelijk tot nog eens", sloot het popprinsesje haar vrolijke optreden aan de Slope af. Absoluut, maar dan op een groter podium.

Er lijkt geen einde te komen aan het Belgengevoel, want na de klinkende overwinning van de Rode Duivels op vrijdag is het zaterdag een zwart-geel-rode dag op de Werchterpodia. Acht landgenoten staan er op het programma en Emma Bale stond als eerste op de Slope. Onder een brandend zonnetje fladderde de jonge blondine in zwarte bikini over het kleinste podium van het terrein. Compromisloos, vrolijk dansend op haar zomerse popliedjes.

Er was te weinig plaats voor het podium en mensen moesten noodgedwongen op de picknicktafels rondom de Slope gaan staan om iets mee te krijgen. Dit keer waren het trouwens voor één keer geen meisjes, maar jongens die op elkaars schouders gingen zitten om een glimp mee te krijgen. Het is duidelijk: men staat te drummen het voormalige sterretje uit 'The Voice Kids'. Haar volgende passage in Werchter zal er een in de Barn of Klub C zijn.