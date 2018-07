De Lijn vervoerde al 145.000 festivalgangers van en naar Rock Werchter IB

09 juli 2018

00u28

Bron: Belga 0 Rock Werchter Uit tellingen tot zondagavond 19 uur blijkt dat De Lijn al ruim 145.000 festivalgangers heeft vervoerd naar Rock Werchter. Dat heeft de Vlaamse vervoermaatschappij gemeld.

De festivalbussen vanuit Leuven en Aarschot naar Rotselaar lieten het op een na beste cijfer ooit optekenen. Alleen de uitzonderlijk natte editie van 2016 scoorde nog beter met 158.200 festivalgangers. Dat jaar reden er extra pendels vanuit Haasrode (Leuven), Heverlee (Leuven) en Brussel.

In vergelijking met vorig jaar was de bezetting de voorbije dagen veertien procent beter. De tendens van woensdag (stijging van vijftien procent), toen de bussen alleen naar camping The Hive reden, werd nadien dus voortgezet.

Lof

Johan Van Looy, directeur van De Lijn Vlaams-Brabant, looft zijn personeel. "Chauffeurs, controleurs, dispatching en medewerkers achter de schermen zorgen er gedurende zes dagen voor dat alle festivalgangers veilig op de wei en terug thuis geraken."

Vanuit Rotselaar rijden vandaag bussen van 6 tot 14 uur om kampeerders naar de stations van Leuven en Aarschot te brengen.

