De keuze van de redactie: deze vijf groepen moet je vandaag zien op Werchter

08 juli 2018

11u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rock Werchter Twijfel je nog welke acts je zeker moet gaan bekijken op Rock Werchter vandaag? Geen paniek, want wij hebben onze vijf favorieten voor jullie op een rijtje gezet.

Nick Cave & The Bad Seeds

Graspop kreeg met Ozzy Osbourne zijn 'prince of darkness', maar op Werchter heet die gewoon Nick Cave. Samen met zijn Bad Seeds neemt Nick je mee op een betoverende en beklijvende muzikale reis.

Waar: Main Stage, 21u00-2u30

Nine Inch Nails

Fan van zowel rock als elektronische muziek? Dan moet je bij Nine inch Nails zijn. Wijlen Johnny Cash was zo'n grote fan dat hij 'hurt', een nummer van de groep, coverde. David Bowie zaliger verklaarde ook meermaals z'n liefde voor de band, net als Dave Grohl.

Waar: The Barn, 19u45-21u00

Parov Stelar

Zin om te dansen? Dan zijn de swingende beats van Oostenrijker Marcus Fureder helemaal jouw ding.

Waar: The Barn, 22u00-23u15

Roméo Elvis x Le Motel

Zijn nummer 'Bruxelles arrive' werd het anthem van onze hoofdstad. Wat wij denken over de broer van Angèle? Een nieuwe ster is gearriveerd, oui oui!

Waar: Klub C, 21u00-22u00

Artic Monkeys

Deze Britse band stond al meermaals op het podium van Rock Werchter. Begrijpelijk, want met hun aanstekelijke hits krijgen ze werkelijk iedereen aan het dansen. Geloof ons: we bet you look good on the dancefloor too, honey.

Waar: Main Stage, 23u15-00u45