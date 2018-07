De keuze van de redactie: deze vijf groepen mag je vandaag niet missen op Werchter Redactie

07 juli 2018

Twijfel je nog welke acts je zeker moet gaan bekijken op Rock Werchter vandaag? Geen paniek, want wij hebben onze vijf favorieten voor jullie op een rijtje gezet.

Pearl Jam

Absolute iconen die sinds vorig jaar ook werden opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Zalige gitaren en een frontman met een ge-wel-di-ge stem. Wat wil een mens nog meer?

Waar: Main Stage, 23u00-01u00

JP Cooper

Omdat wij een sexy singer-songwriter op tijd en stond wel kunnen smaken. En de happy vibes geeft John Paul er gratis bij.

Waar: Klub C, 15u15-16u00

Emma Bale

Van 'The Voice kids' naar Rock Werchter? Emma bewijst dat het kan.

Waar: The Slope, 14u45-15u15

Angèle

Wat ons betreft dé Belgische doorbraak van het jaar. Aanstekelijke hits en een look die door heel wat fans naadloos gekopieerd wordt. en als u ons niet gelooft: ga vooral zelf kijken.

Waar: The Barn, 14u30-15u15

MGMT

Voor iedereen die houdt van neo-hippiemuziek is vriendenduo MGMT een absolute must. Denk: groovy, peacefully & loving vibes. Yeah man!

Waar: The Barn, 17u50-18u50