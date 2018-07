De hype op de Werchterweide: de luchtzitzak Stijn Defoirdt

07 juli 2018

21u40

Bron: VTM NIEUWS 0

Overal op de weide van Rock Werchter zitten of liggen mensen in een luchtzitzak. Het is ongetwijfeld de hype van Werchter. Wanneer de zak niet opgeblazen is, kan je hem makkelijk opplooien en in je tas stoppen. Het opblazen van de zak zou heel gemakkelijk moeten zijn, maar toch ondervinden heel wat mensen problemen. In deze video kan je zien hoe het moet.