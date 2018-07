De grootste dilemma's van Werchter dag 3: welke artiesten kies jij? MVO

07 juli 2018

07u00 0 Rock Werchter De line-up van Rock Werchter is ook dit jaar weer indrukwekkend. Spijtig genoeg komen veel van die goede artiesten tegelijkertijd optreden! Dat zorgt voor de nodige dilemma's bij festivalgangers. Dit zijn de opties van morgen. Voor welke artiest zou jij kiezen?

Emma Bale ( 14u45 - 15u15 ) vs Angèle ( 14u30 - 15u15)

Vorige zomer zorgde Emma Bale voor een verrassing van formaat tijdens Pukkelpop. In een bomvolle Dancehall vervelde ze in een uur tijd van een frêle singer-songwriter tot een elektropopzangeres die is aangestoken door Florence + The Machine, Maggie Rogers en Dua Lipa.

Angèle maakt liedjes in het Engels en het Frans en ze heeft, net als haar grotere broer Roméo Elvis, een immense ‘it’ factor. ‘La Loi de Murphy’ en ‘Je Veux Tes Yeux’ zijn haar grootste hits.

Jack Johnson ( 18u35 - 19u50) vs Jorja Smith ( 18u50 - 19u50)

Jack Johnson is de godfather van de surffolk. Hij werd verliefd op een akoestische gitaar en schoolt zich om tot singer-songwriter. Johnson doet het verder op zijn manier. Zijn doorbraakalbum ‘Sleep Through The Static’ (2008) is volledig gemaakt met zonne-energie bijvoorbeeld.

Je bent 18 en je plaatje wordt door Drake uitgeroepen tot zijn favoriete nummer van het moment. Het overkwam de Britse zangeres en songschrijfster Jorja Smith met haar derde single ‘Where Did I Go?’ in 2016. Smith brengt R&B met wortels in jazz en soul. Haar stem laat denken aan Lauryn Hill en wijlen Amy Winehouse.