De grootste dilemma's van de laatste dag Rock Werchter: voor welke artiesten kies jij? MVO

08 juli 2018

07u00 0

Novastar ( 14u10 - 15u10) vs Post Malone ( 14u00 - 15u00)

Novastar is en blijft een grote favoriet in de lage landen, met hits als ‘Never Back Down’, ‘Because’ en ‘Mars Needs Woman’.

Tegelijk speelt echter ook Post Malone. "I’m not a rapper. I’m an artist", klinkt het. Malone vindt het belangrijk om te onderstrepen dat er ook country, rock en R&B in zijn muziek zitten. Het succes van zijn single ‘White Iverson’ leidde tot samenwerkingen met prominente rappers als 50 Cent en Kanye West.

Kaleo ( 15u45 - 16u45) vs George Ezra ( 15u45 - 16u45)

Het lijkt een vreemde combinatie: bluesrock à la The Black Keys en Kings Of Leon uit IJsland, maar het klopt. Kaleo weet te bekoren met wereldhit ‘Way Down We Go’ en heeft verder nog veel meer in zijn mars.

George Ezra betovert dan weer met intieme nummers. Zijn stem heeft de sleet en de korrel van zijn grote voorbeelden: Bob Dylan en Woody Guthrie. Zijn bekendste hit is de oorwurm ‘Budapest’.

Nick Cave And The Bad Seeds ( 21u00 - 22u30) vs Romeo Elvis X Le Motel ( 21:00 - 22:00)

Nick Cave betovert zijn publiek met behulp van zijn wonderbaarlijke Bad Seeds. Geen enkele groep in de wereld schakelt zo moeiteloos van elegante schoonheid naar beklijvende herrie. De commentaren na zijn laatste concert in Antwerpen waren erg lovend.

Maar dan is er ook nog Roméo Elvis. Zoon van muzikant Serge Van Laeken en actrice Laurence Bibot. Roméo Elvis is dé grote naam van de actuele Brusselse hip hop scene.