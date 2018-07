De grootste dilemma's op dag 2 van Werchter: voor welke artiest ga jij? MVO

06 juli 2018

07u00 0 Rock Werchter De line-up van Rock Werchter is ook dit jaar weer indrukwekkend. Spijtig genoeg komen veel van die goede artiesten tegelijkertijd optreden! Dat zorgt voor de nodige dilemma's bij festivalgangers. Dit zijn de opties van morgen. Voor welke artiest zou jij kiezen?

The Killers ( 23u30 - 01u00) vs Arsenal ( 23u25 - 00u25)

The Killers scheerden hoge toppen met het album 'Hot Fuss'. Vandaag hebben ze meer dan 25 miljoen albums verkocht wereldwijd. Het nummer waar iedereen op wacht is 'Mr. Brightside'.

Arsenal haalde de inspiratie voor het nieuwe album ‘In The Rush of Shaking Shoulders’ komt uit Afrika. Daar staat de wieg van de afrobeat, een van de meest swingende dingen die mensheid ooit heeft voortgebracht.

The Kooks ( 15u50 - 16u50) vs Walking On Cars ( 15u15 - 16u15) vs Wolf Alice ( 15u10 - 15u45)

The Kooks zijn een vaste waarde binnen de Britpop. Met grote hits als 'Naïve', 'She Moves In Her Own Way' en 'Always Where I Need To Be' belooft het een set vol meezingers te worden. Er valt ook wat nieuws te beluisteren, want het nummer 'Let's Go Sunshine' valt op Werchter in avant-première te beluisteren.

Walking On Cars bestaat uit toegewijde muzikanten. Het vijftal huurt een huis zonder televisie of internet en doet een half jaar niets anders dan liedjes maken. Hun nummer ‘Catch Me If You Can’ staat een half jaar in de Ierse hitlijsten. Ze worden vergeleken met Bastille.

Wolf Alice, een viertal uit het noorden van Londen, is een verwoede verzamelaar van alles wat goed was aan de jaren 90: My Bloody Valentine, Pixies, The Sundays, Lush, Elastica, Sonic Youth… Een best of van grunge en shoegaze, zeg maar. Daar komen folk en elektronica bij als smaakversterkers. De zachte zanglijnen van Ellie Rowsel zijn de beslissende plooi.

London Grammar ( 21u15 - 22u30) vs Franz Ferdinand ( 21u15 - 22u15) vs WK België - Brazilië (20u - 22u)

De stem van Hannah Reid van London Grammar is als balsem voor de ziel. ‘Strong’ en ‘Wasting My Young Years’ zorgen in 2013 voor de doorbraak.

Het eerste optreden van Franz Ferdinand in 2004 op Rock Werchter blijft een Historisch Festivalmoment. Tijdens de meezingers ‘Take me out’ en ‘The dark of the matinee’ ging het publiek legendarisch uit de bol. ‘De mensen entertainden ons even hard als wij hen’, zei voorman Alex Kapranos na afloop. Tijd om dat nog eens opnieuw te doen?

En dan is er ook nog het WK om rekening mee te houden. Om 20u beginnen de Rode Duivels aan hun match tegen Brazilië, die ook zal worden uitgezonden op een groot scherm.