Dat ‘No Sound But The Wind’ zo’n hit werd, is dankzij Jason Callewaert (29): “Live hoor ik het niet graag meer”

Rock Werchter

Zelf wuift hij alle credits weg, maar het is gewoon een feit: zonder die intense beelden van Jason Callewaert, toen 19 jaar, was ‘No Sound But The Wind’ waarschijnlijk een obscuur liedje van Editors gebleven. Zijn gepassioneerde lipsyncsessie op Rock Werchter in 2010 verzilverde een plaatsje in de top 20 meest memorabele momenten ooit op het festival . “Ik ben nog steeds een grote fan van de band, maar live hoor ik dat nummer niet graag meer”, zegt hij.