Dansen op The 1975

28 juni 2019

18u06 0 Rock Werchter The 1975 bracht een enthousiast publiek aan het dansen met haar potige en energieke indierock, die bij momenten wel heel zomers aanvoelde.

Bij opener ‘Give Yourself a Try’ klonk The 1975 nog wat aarzelend, maar bij het tweede nummer - het zomerse ‘TOOTIMETOOTIMETOOTIME’ - gingen alle remmen los. Ook zanger Matthew Healy had er zin in. Hij zong de longen uit zijn lijf, stak een sigaretje op en deed hier en daar een danspasje. Healy weet hoe hij zijn publiek - dat voor een groot deel uit tienermeisjes bestaat - moet bespelen, zoveel is zeker. Dat The 1975 geen typisch rockconcert geeft, werd duidelijk door het regelmatige gebruik van autotune - iets wat bij momenten zelfs storend werkte, aangezien Healy prima kan zingen - en door de twee achtergronddanseressen die het podium opvrolijkten. Wanneer de groep de gimmicks dan achterwege laat voor bijvoorbeeld een ruwe en emotionele versie van ‘I Couldn’t Be More In Love’, tonen ze wat ze in hun mars hebben. Ook de potigere versie van ‘Love It If We Made It’ blijft gemakkelijk overeind. En het publiek, dat geniet hoe dan ook. Van de zon, van de dansbare en vaak zelfs vrolijke muziek en van The 1975. Autotune of niet.