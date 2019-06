Charlotte Gainsbourg brengt indrukwekkende lichtshow, maar verdrinkt soms in muur van geluid SD

27 juni 2019

22u01 0 Rock Werchter Charlotte Gainsbourg bracht een indrukwekkende lichtshow mee naar Klub C, maar vergat helaas om evenveel aandacht aan haar klank en publiek te besteden.

Het gebeurt niet elke dag dat artiesten die op kleinere podia moeten optreden, zoals Klub C of The Slope, een heuse lichtshow meenemen op tournee. Charlotte Gainsbourg doet het wél, en het moet gezegd: het podium zag er best indrukwekkend uit. Gainsbourg en haar muzikanten werden omringd door raamwerken die ritmisch oplichtten op de maat van de muziek en op intense momenten zelfs onafgebroken flitsten. Niet ideaal voor epilepsiepatiënten, maar kom.

De zangeres/actrice en dochter van begon haar optreden achter de piano waar ze haar prima stem en ingetogen manier van zingen - bij momenten bijna fluisteren - kon etaleren. Na enkele nummers bond ze haar denim jasje om en ging ze rechtstaan. Helaas liep het toen muzikaal af en toe mis. Gainsbourg’s microfoon piepte pijnlijk en bij momenten was de beheerste zangeres helemaal niet meer te verstaan in de muur van geluid die haar muzikanten produceerden. Het staand zingen deed ook geen wonderen voor haar interactie met het publiek. Op een “Goedenavond Werchter” na, dat ze op haar hand geschreven had, bleef ze voornamelijk verlegen voor zich uit staren, met de microfoon in de ene hand, de andere in haar broekzak. Amper bewegend. Het zegt veel dat de achtergrondzanger met zijn danspasjes voor meer ambiance in de keet zorgde dan de hoofdact.

Het publiek liet het echter niet aan z'n hart komen, en genoot simpelweg van de nummers die Gainsbourg en haar prima band op hen afvuurden. Gedanst werd er, en dat is nog altijd het belangrijkste.