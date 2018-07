Braziliaanse prinses Paula: "De Belgen geloven zo hard dat ze gaan winnen dat we zelf beginnen twijfelen" Redactie

06 juli 2018

15u58 0 Rock Werchter Toen ze hun tickets voor Rock Werchter bestelden hadden Thiago en Paula Bueno geen idee van een eventueel voetbalfeest, maar vandaag waren zij de sterren van het park.

"We zijn nog speciaal om een Braziliaanse vlag geweest om te tonen van waar we komen," aldus het koppel. "Maar de sfeer is geweldig. Iedereen is vriendelijk. En eerlijk, al die Belgen geloven zo hard dat ze kunnen winnen, dat we er zelf soms gaan aan twijfelen. Maar hey. Wij zijn Brazilië, hé."