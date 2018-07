Braziliaanse community op Werchter: "Hazard mag scoren" EDA

16u14 0 Rock Werchter Links van Klub C, dicht bij The Slope, waar straks de match van de Rode Duivels tegen Brazilië op groot scherm zal getoond worden, troepte deze namiddag een Braziliaanse community samen. “Onze shirts en vlaggen trekken soortgenoten aan."

"Tegen het begin van de wedstrijd zullen we allemaal samen zijn en supporteren voor onze heimat”, klinkt het vol enthousiast. Het boegeroep dat ze geregeld naar het hoofd geslingerd krijgen van strijdlustige Belgen, nemen ze er bij. “Het gebeurt, maar dan leggen we uit dat we echte Brazilianen zijn en gewoon voor ons land supporteren. Hoe zouden jullie zelf zijn? We willen het fun houden, we gaan de confrontatie met de Belgen zeker niet opzoeken. We zijn hier bovenal voor de muziek. Ik heb bijvoorbeeld een tattoo van Pearl Jam op mijn buik en mijn vriend heeft er één van Arctic Monkeys op z’n been.” Wat volgens hen de uitslag zal zijn? “3-2 voor Brazilië. Hazard mag van ons ook eens scoren.”