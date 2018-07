Bekend Vlaanderen feest mee op Rock Werchter 2018 MVO

05 juli 2018

Werchter is deze week dé place to be voor elke feestvierder. Ook bekend Vlaanderen vond haar weg naar het festivalpark.

Zo is VTM-gezicht Stef Wauters een echte Werchter-veteraan. Hij komt haast elk jaar en is ook deze keer weer van de partij. Daarnaast trokken Otto-Jan Ham, Siska Schoeters en Stijn Van de Voorde er samen op uit om naar hun favoriete artiesten te luisteren. Wie een beroep wil doen op de Callboys is ook aan het juiste adres: Rik Verheye en Bart Hollanders zijn van de partij. En uiteraard ook de nieuwe lieveling van het hele park: vokke Merckpoel. De vader van Studio Brussel-gezicht Linde bezoekt deze week zijn allereerste festival, en dat bevalt hem prima.