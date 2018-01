Arctic Monkeys sluiten Rock Werchter af KD

29 januari 2018

11u29 0 Rock Werchter Drie jaar was het stil rond Arctic Monkeys. Die stilte wordt vandaag doorbroken: de band heeft bevestigd voor Rock Werchter 2018. Ze sluiten op zondag 8 juli het festival af.

Niemand straalt vandaag zoveel branie en zelfvertrouwen uit als Arctic Monkeys. Een cruciale Britse groep, zoals The Clash, The Jam, The Smiths en The Libertines dat waren voor hen. Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley en Matt Helders uit Sheffield vormen in 2002 Arctic Monkeys.

‘I Bet You Look Good On The Dancefloor’ (2005), de eerste single van Arctic Monkeys, schiet meteen naar de hoogste regionen van de Britse charts. Hun debuutalbum is het snelstverkopende debuut in de geschiedenis van de UK hitlijst. Vijf albums staan intussen op hun conto. Elke nieuwe plaat is populairder dan de vorige. En elke nieuwe plaat belandt weer hoger in de lijstjes met Beste Albums Aller Tijden. Meer dan 6 miljard keer werden songs van Arctic Monkeys gestreamd tot nog toe. Dat zijn 5,5 miljoen streams die per dag beluisterd worden. De lat van Arctic Monkeys ligt hoog. En de band legt haar voortdurend hoger. Zowel artistiek als commercieel. Album nummer nummer zes komt later dit jaar uit, en de verwachtingen zijn hooggespannen.

Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 juli tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. Tickets zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.

Reeds bevestigd voor Rock Werchter 2018 zijn:

• Donderdag 5 juli: Queens Of The Stone Age, Gorillaz, The Script, Marshmello

• Vrijdag 6 juli: London Grammar, Snow Patrol, Anderson .Paak & The Free Nationals

• Zaterdag 7 juli: Pearl Jam, Jack White, Fleet Foxes, Khalid, Petit Biscuit

• Zondag 8 juli: Arctic Monkeys, Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Eels, David Byrne, Kaleo