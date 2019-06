An Lemmens toont nieuwe vriend op Rock Werchter Redactie

28 juni 2019

22u20 0 Rock Werchter Dat An Lemmens (38) een nieuwe vriend heeft, maakte ze in december vorig jaar al bekend, en ook op haar Instagrampagina maakt Sam Ostyn regelmatig zijn opwachting. Maar het koppel verscheen vrijdag op Rock Werchter voor de eerste keer in het openbaar.

In december 2018 vertelde An Lemmens zelf op Qmusic dat er een nieuwe liefde in haar leven was. “Er is een fantastische man op mijn pad gekomen. Ik kan er nog niet veel over zeggen, want het is nog pril. Maar ik weet wel dat ik verliefd ben”, klonk het toen. “En na een heel zware en traumatische scheiding is het erg fijn om me weer zo te voelen. Opnieuw verliefd zijn voelt als een ­geruststelling, ja. Ik ben weer even stapelverliefd als een zestienjarige. Had ik een map, ik schreef zijn naam er honderd miljoen keer op.” Sam Ostyn heet de gelukkige, een filmregisseur uit Mechelen, die in het verleden actief was als muziekpromotor en dj.