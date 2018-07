Alex Turner en de Arctic Monkeys sluiten vier dagen Rock Werchter af IB

09 juli 2018

02u14

Bron: Belga 0 Rock Werchter Vier dagen Rock Werchter zit erop met 88.000 bezoekers op de laatste dag. Traditiegetrouw was er het vuurwerk na de laatste noten. Arctic Monkeys en Nick Cave and the Bad Seeds zorgden voor de afsluitende optredens op Main Stage.

De 96ste band en absolute afsluiter dit jaar was Arctic Monkeys. Een concert zonder veel franjes of entertainment, de muziek van Alex Turner moest voor zich spreken. De bindteksten beperkten zich tot een obligate: "Hebben jullie het naar jullie zin? Ik ook. Dat verzeker ik jullie." Het was een gevarieerde set, met stevige nummers afgewisseld met rustig werk. Veel vaart zat er niet in het optreden. Eindigen deden de Monkeys met "I bet you look good on the dancefloor" en "R U Mine?" en dan nog drie bisnummers: "Star treatment", "Arabella" en "505" en dan was de band weg. Er waren geen woorden meer nodig.

Nick Cave

Daarvoor was er de passage van Nick Cave op het hoofdpodium. De Australische artiest wisselde recent werk af met klassiekers "Into my arms" en "The weeping song". Tijdens dat laatste lang uitgesponnen nummer had Cave iemand op het podium geroepen die er wat onbeholpen bijstond, maar uiteindelijk werd de jongen toch bedankt met een knuffel van de meester.

En Cave had de smaak te pakken, tijdens het volgende nummer "Stagger Lee" verzamelde hij een groep dansende meisjes rond hem. Daar leek het toch op, maar hij had ook jongens nodig: "We need some guys up here". Als bisnummer bracht Cave nog het recente "Rings of Saturn". De weide was enthousiast.

