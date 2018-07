Air Traffic zet in op Nostalgie, speelt volledig album van 11 jaar geleden MVO

06 juli 2018

Rock Werchter Air Traffic was vandaag de tweede act op de main stage van Rock Werchter, en lokte meteen heel wat toeschouwers. Wat daar zo opmerkelijk aan is? Ze deden het met een album dat 11 jaar geleden uitkwam, en met niets meer.

De jongens van Air Traffic zijn echte Werchter-veteranen. In 2008 speelden ze zelfs twéé keer op het festival. Eén keer op een kleiner podium en één keer op de main stage, om Babyshambles te vervangen. Ook vandaag stonden op het hoofdpodium, met exact hetzelfde materiaal als destijds. De groep heeft namelijk sinds 2007 géén nieuwe muziek meer uitgebracht.

Toegegeven, 'Fractured Life' is een ijzersterk album met al even indrukwekkende singles, zoals 'Charlotte', 'No More Running Away' en 'Just Abuse Me'.

Uiteraard was dit vooral pure, zeemzoete nostalgie voor de doorsnee millennial. Jongvolwassenen tussen de 20 en 30 jaar, van wie 'Fractured Life' zonder twijfel de soundtrack van hun tienerjaren was. En waarvan sommigen misschien zelfs hun eerste kus beleefden op hun grootste hit, 'Shooting Star', een plaat die een decennium later nog inspireert tot spontane groepsknuffels in het festivalpark.

Uiteraard was niet iedereen geboeid door het staaltje muziekgeschiedenis, gezien bepaalde toeschouwers gewoon nét iets te jong of te oud waren om de mannen nog te herkennen. Toch aan het eind van hun set haalde frontman Chris Wall meteen zijn camera boven: "Mag ik een foto van jullie nemen?" Tja, je kan het hem niet kwalijk nemen. Tien jaar later nog steeds een publiekstrekker? Als wij hem waren geweest hadden we het bewijs ook op de gevoelige plaat vastgelegd.