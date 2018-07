7km lichtjes, 96 groepen, 109 landen: Rock Werchter 2018 in cijfers MVO

05 juli 2018

17u38 0 Rock Werchter 85.000 man bestormde vanmiddag het festivalpark van Rock Werchter 2018. Heel wat enthousiaste muziekfans! Maar dat is niet het enige indrukwekkende cijfer van de dag.

Zo werden er tickets verkocht in maar liefst 109 landen. Waaronder de meeste in respectievelijk België, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Ierland, Duitsland, Israël, Luxemburg, de Verenigde Staten en Zwitserland.

Er staan 96 groepen op de podia, waarvan 13 Belgische bands.

De oudste artiest van het festival is David Byrne (66), de jongste is Emma Bale (18).

Arsenal staat al voor de 7de keer op Werchter, geen enkele Belgische artiest deed het ooit vaker.

Er staan veel familieleden op het podium, dit jaar. Zo zijn Roméo Elvis en Angèle broer en zus. Ook broer en zus: Angus en Julia Stone.

The Barn is vernieuwd en vergroot. De oppervlakte meet nu 115m lang en 60m breed. De tent is 19 meter hoog in de nok en de voorgevel telt zelfs 24 meter. Er hangt 7 kilometer roplight, met daarin 231.000 lichtjes. Er kan nu 20.000 man binnen.