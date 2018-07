12 artiesten in Belgisch shirtje, 96 bands en 116 Brazilianen: dit was Rock Werchter 2018 in cijfers DBJ

08 juli 2018

21u57 0 Rock Werchter Rock Werchter 2018 was een editie die baadde in de zon, waarin de Rode Duivels stuntten en uiteraard met heel veel onvergetelijke muziek. Dit zijn de cijfers.

Deze Rock Werchter was die waarin een heleboel artiesten supporterden voor de rode Duivels op het WK voetbal. Maar liefst 12 artiesten droegen in een een shirtje van de Belgen of iets dat naar refereerde. Angèle, Millionaire, Roméo Elvis, Snow Patrol, Kaleo, Stikstof, The Script, The Killers, Post Malone, Pearl Jam en Damon Albarn (Gorillaz) supporterden. Het gehandtekende shirt van The Script werd geveild voor Kom Op Tegen Kanker.

Rock Werchter 2018 telde 85.000 bezoekers op dag 1 en 88.000 op de andere dagen. Ze kwamen uit 109 landen. Opgemerkt op vrijdag: 116 Brazilianen.

Ook De Lijn laat mooie cijfers optekenen. Ruim 145.000 festivalgangers namen de bus. Dat zijn er 14 procent meer dan in 2017.

Het was zeeeeer warm. Dat was te merken bij het Rode Kruis. Er waren duidelijk meer verzorgingen. Niets abnormaal gezien het weer en niks ernstig.

Een eerste en geslaagde ‘park & bike’, een tweede apero, een derde fietsenparking, een vierde podium... En natuurlijk ook een fikse uitbreiding van The Barn. Nooit eerder speelden er zoveel bands op het festival: 96.

Anne-Marie was te gast bij Marshmello. Maar de mooiste samenwerking komt natuurlijk op naam van Jack Johnson en Pearl Jam. Eddie Vedder speelde gitaar in het slotnummer van Jack Johnson en Johnson speelde samen met Vedder een prachtige versie van John Lennon's 'Imagine'.

Quote van RW18: ‘Droom grote dromen’ - Eddie Vedder (Pearl Jam) in een trui van de Rode Duivels -zaterdag 7 juli

Mooiste refrein: ‘Eden Hazard, Eden Hazard’ - Damon Albarn (Gorillaz) – donderdag 5 juli

Thema van het weekend: The Beatles. Pearl Jam coverde ‘Imagine’ van John Lennon, Noel Gallagher bracht ‘All You Need Is Love’ van de Fab Four.

Rock Werchter 2019 is er op donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 juni.