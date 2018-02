11 nieuwe namen voor Rock Werchter (én een nieuw podium) TDS

09 februari 2018

17u03

Bron: Rock Werchter 0 Rock Werchter Er staan 11 nieuwe namen te blinken op de affiche van Rock Werchter 2018. Ben Howard, James Bay, Alice In Chains, At The Drive In, The Vaccines, Stone Sour, George Ezra, Anne-Marie, PVRIS, IAMDDB en JP Cooper zijn aan de line-up toegevoegd.

Rock Werchter 2018 vindt plaats van donderdag 5 tot zondag 8 juli in het Festivalpark in Werchter. En dat Festivalpark zal er hetzelfde en toch anders uitzien. Het oogt mooier dan ooit met de aangelegde dreven en vers aangeplante bomen en struiken. Niet alleen het Festivalpark heeft een make-over gekregen. Ook het festival verfijnt zijn gekende succesvolle formule. Met meer muziek, op een nieuw podium: The Slope. Want de multi-functionele helling die in 2017 werd geïntroduceerd, krijgt een extra rol toebedeeld.

Onder het hoogste punt van The Slope wordt een podium ingebouwd. De picknickbanken onder de veelkleurige vlagjes verhuizen naar een andere locatie. Ze maken plaats voor een gezellig openlucht-arena. Jonge wolven, de sterren van morgen, de ontdekkingen van de festival-programmatoren. Ze hebben vanaf nu ook hun stek op Rock Werchter. Herman Schueremans: "Het is geen geheim dat we al een even dromen van een vierde podium. Er zijn zo veel -nu nog- kleinere bands die we graag willen introduceren bij het Rock Werchter publiek. Dat staat er internationaal om bekend zeer ontvankelijk te zijn, artiesten die goed bevonden worden stevig, vaak voor altijd, te omarmen. We gaan de muziekliefhebbers dik verwennen."

En er is nog meer Rock Werchter upgrade. The Barn wordt groter. Nog steeds even goed als een concertzaal, met de beste akoestiek en prima comfort voor de bezoekers. Tot 20.000 festivalgangers zullen vanaf deze zomer genieten van de concerten in The Barn. At your service!

Rock Werchter 2018 neemt grand cru vorm aan . Voor donderdag 5 juli zijn Queens Of The Stone Age, Gorillaz, The Script, James Bay, Marshmello, Alice In Chains, At The Drive In , The Vaccines, Black Rebel Motorcycle Club, Vince Staples en Anne-Marie bevestigd .

Op vrijdag 6 juli komen onder andere London Grammar, Snow Patrol, Ben Howard, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angus & Julia Stone, The Kooks en IAMDDB.

Zaterdag 7 juli geven Pearl Jam, Jack White, Jack Johnson, Fleet Foxes, Khalid, MGMT, Stereophonics, Stone Sour, Petit Biscuit en JP Cooper present.

Arctic Monkeys sluiten het festival af op zondag 8 juli, ook Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Eels, David Byrne, George Ezra, Fever Ray, Kaleo, Roméo Elvis, Rone en PVRIS staan dan op Rock Werchter.

Tickets voor Rock Werchter 2018 zijn te koop via ticketmaster.be en proximusgoformusic.be. Meer namen worden binnenkort bekendgemaakt.