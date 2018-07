“Ze willen niet met ons mee op reis, dan komen wij mee naar Rock Werchter” EDA

05 juli 2018

16u01 0 Rock Werchter Het lijkt de koortsdroom van menig tiener: met je ouders naar Rock Werchter afzakken. Maar niet voor Warre (18) en Flor (20) uit Ingelmunster. “Ze willen niet mee op reis, dus dan moeten wij naar hier komen”, klinkt het bij mama Annemie.

Om hen op tijd en stond in te smeren met zonnecrème, bijvoorbeeld. De jongens laten het zich welgevallen. “Zonder melig te doen, maar het zijn echt toffe ouders”, glimlacht Flor. Hopla, weer gratis drankbonnetjes gescoord. “Het is een beetje een ruilovereenkomst, ja”, zegt mama Annemie. “Wij betalen en zij dulden ons met de glimlach. Gelukkig zijn ze niet gevoelig voor imagoschade. (lacht)”. Mama Annemie was in een ver verleden al 5 keer op Rock Werchter. Voor papa Ludovic was het de eerste keer. Net als voor Warre en Flor. Leuke bijkomstigheid: ze slapen allen in één tent op de camping. Met aparte kamertjes.

